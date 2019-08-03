19:01 | Футбол — РПЛ

Федун прибыл на матч "Спартак" – "Динамо" и получил в подарок майку "Вы кого нам притащили"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун прибыл на матч 4-го тура РПЛ против "Динамо", который пройдет на "Открытие Арене".

На вопрос корреспондента "СЭ" о потенциальном новичке полузащитнике Гусе Тиле Федун отвечать отказался.

При этом боссу красно-белых вручили майку с принтом "Вы кого нам притащили".

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Спартак - Динамо

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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