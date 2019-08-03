Федун прибыл на матч "Спартак" – "Динамо" и получил в подарок майку "Вы кого нам притащили"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прибыл на матч 4-го тура РПЛ против "Динамо", который пройдет на "Открытие Арене".

На вопрос корреспондента "СЭ" о потенциальном новичке полузащитнике Гусе Тиле Федун отвечать отказался.

При этом боссу красно-белых вручили майку с принтом "Вы кого нам притащили".

#СпартакДинамо Леонид Федун на матче. На вопрос о Тиле отвечать отказался pic.twitter.com/E4jnUyh2fq — СЭ Спартак (@spartak_se) August 3, 2019

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