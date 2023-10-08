«Спартак» — ЦСКА: результат матчей соперников в РПЛ
«Спартак» на своем поле примет ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России в воскресенье, 8 октября. Встреча пройдет на стадионе «Открытие банк Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
Трансляция матча «Спартак» — ЦСКА будет доступна на федеральном канале «Матч ТВ» и его сайте, также на онлайн-платформе «ОККО Спорт». «СЭ» проведет текстовую трансляцию противостояния.
«Спартак» и ЦСКА после 10 туров имеют одинаковое количество очков — по 16. Красно-белые опережают армейцев по дополнительным показателям. Последняя очная встреча команд состоялась в мае 2023 года. Тогда московское дерби завершилось в пользу красно-белых — 2:1.
Всего соперники провели 195 очных матчей с 1922 года. Из них 84 раза побеждал «Спартак», 73 победы у ЦСКА. И еще 38 встреч завершились вничью.
Статистика личных встреч в чемпионате России:
- 26 побед «Спартака»
- 17 ничьих
- 32 победы ЦСКА
Забитые мячи:
- «Спартак» — 103
- ЦСКА — 113
Последние пять очных матчей:
- 21.05.2023. «Спартак» — ЦСКА — 2:1 — Россия. Премьер-лига. 28-й тур
- 16.10.2022. ЦСКА — «Спартак» — 2:2 — Россия. Премьер-лига. 13-й тур
- 20.04.2022. ЦСКА — «Спартак» — 0:1 — FONBET Кубок России. 1/4 финала
- 26.02.2022. «Спартак» — ЦСКА — 0:2 — Россия. Премьер-лига. 19-й тур
- 20.09.2021. ЦСКА — «Спартак» — 1:0 — Россия. Премьер-лига. 8-й тур
Полная статистика личных встреч «Спартака» и ЦСКА доступна на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
6
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
12
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
13
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
14
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
15
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|0 : 2
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|1 : 0
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 2
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1