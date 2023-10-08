Гассама уверен, что «Балтика» останется в РПЛ

Французский защитник «Балтики» Натан Гассама выразил уверенность, что калининградский клуб сумеет сохранить прописку в РПЛ.

«Мы останемся в Премьер-лиге, потому что у нас качественные футболисты и отличный тренер. На протяжении сезона будет сложно, но задача сохранить прописку в РПЛ нам по силам», — приводит слова Гассама Sport24.

После 10 туров «Балтика» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. Лидирует — «Краснодар» (27 очков).