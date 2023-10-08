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Сегодня, 09:52

Чернов высказался о предстоящем дерби «Спартак» — ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о предстоящем дерби с ЦСКА, отметив, что красно-белые одинаково относятся ко всем соперникам.

«Какой настрой на ЦСКА? Боевой, как и всегда на дерби. Я думаю, это будет совсем другая игра, мы выйдем с совсем другим настроем. Надеюсь, результат матча будет в нашу пользу. Какое противостояние для нас наиболее принципиальное? С каждым клубом в равной мере принципиальное — и с «Крыльями», и с «Динамо», и с ЦСКА, и с Нижним. Мы не делим матчи на важные и не важные», — приводит слова Чернова Legalbet.

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице с 16 очками. ЦСКА — восьмой (16 очков).

«Спартак» на своем поле примет ЦСКА в воскресенье, 8 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://legalbet.ru/news/chernov-o-predstoyashej-igre-s-tcska-nastroj-boevoj-kak/
Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Дзюба опроверг слухи о конфликте с Галактионовым

«Спартак» — ЦСКА: результат матчей соперников в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
6
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
12
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
13
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
14
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
15
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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