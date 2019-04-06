"Спартак" - ЦСКА: Глушакова освистали во время замены

Болельщики "Спартака" освистали капитана красно-белых Дениса Глушакова во время замены в матче 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА. На 62-й минуте вместо хавбека на поле появился полузащитник Аяз Гулиев.

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