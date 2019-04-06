20:52 | Футбол — РПЛ

"Спартак" - ЦСКА: болельщики красно-белых уходят до финального свистка

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Болельщики "Спартака" начали покидать стадион "Открытие Арена" до финального свистка в матче 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА. К 90-й минуте встречи красно-белые проигрывают со счетом 0:2. 

Спартак - ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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