"Спартак" - ЦСКА: болельщики красно-белых уходят до финального свистка

Болельщики "Спартака" начали покидать стадион "Открытие Арена" до финального свистка в матче 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА. К 90-й минуте встречи красно-белые проигрывают со счетом 0:2.
#СпартакЦСКА Болельщики "Спартака" уходят до финального свистка pic.twitter.com/z49wt9aQzR– СЭ Спартак (@spartak_se) 6 апреля 2019 г.
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