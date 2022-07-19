Бывший вратарь «Сатурна» Кински рассказал о своем отношении к России

Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински рассказал о своем отношении к России.

«У меня взаимная любовь к России и к российским болельщикам. Все семь лет, проведенных у вас, остались в сердце. Много друзей, много знакомых, я познакомился со многими хорошими людьми. В том числе на базе в Раменском, от уборщиц и поварих до тренеров. Я всегда защищаю Россию в любом споре» — приводит слова Кински Metaratings.ru.

Кински выступал за «Сатурн» с 2004 по 2011 год. Всего за команду он сыграл в 200 матчах, 77 из которых отстоял на ноль.