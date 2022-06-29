Дубль Промеса принес «Спартаку» победу в товарищеском матче над «Балтикой»

«Спартак» 29 июня провел товарищеский матч против «Балтики», которая представляет ФНЛ. Красно-белые выиграли со счетом 3:2.

В первом тайме в составе «Спартака» дубль оформил полузащитник Квинси Промес. А открыл счет в матче хавбек красно-белых Михаил Игнатов.

Во втором тайме полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов не смог реализовать пенальти.

«Спартака» одержал первую победу под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля. В первом товарищеском матче красно-белые сыграли вничью с «Аланией» (2:2). Отметим, что в том матче Квинси Промес также сделал дубль.

Товарищеские матчи. Клубы

«Спартак» — «Балтика» — 3:2 (3:0)

Голы: Игнатов, 4 (1:0). Промес, 8 (2:0). Промес, 35 (3:0). Казаев, 59 (3:1). Остоич, 79 (3:2).

Нереализованный пенальти: Литвинов, 68 (вратарь)

«Спартак»: Селихов (А.Максименко, 46), Денисов (Кофрие, 46), Умяров (Л.Классен, 46), Чернов (Н.Рассказов, 46), Джикия (А.Зиньковский, 46), Рыбус (Литвинов, 46), Зобнин (П.Маслов, 46), Хлусевич (Влад.Шитов, 65), Игнатов (Д.Пруцев, 46), Промес (Д.Маркитесов, 65), Соболев (И.Жигулев, 46).

«Балтика»: Латышонок (Д.Корякин, 46), Осипов, Остоич, Аванесян (М.Кашчелан, 46), Казаев (С.Пряхин, 65), Кузьмин, Лазарев (Д.Кленкин, 65), Радмановац, Гузина, Борисенко, Валиахметов.

Предупреждения: Хлусевич, 16. Радмановац, 63. П.Маслов, 75.

29 июня. Московская область. «Тарасовка».