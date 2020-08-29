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«Спартак» — «Арсенал»: Жиго вывел хозяев вперед

18:52
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Защитник «Спартака» Самуэль Жиго на третьей компенсированной к первому тайму минуте вывел москвичей вперед в матче с «Арсеналом» в 6-м туре Тинькофф РПЛ. На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу подопечных Доменико Тедеско.

Джордан Ларссон со штрафного с правого фланга выполнил подачу, Жиго выпрыгнул выше всех и головой с семи метров отправил мяч под дальнюю штангу.

Ранее форвард «Спартака» Александр Соболев сравнял счет в игре, а первый мяч забил полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич.

Спартак — Арсенал Т

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