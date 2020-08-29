Нападающий «Спартака» Александр Соболев на 41-й минуте сравнял счет в матче с «Арсеналом» в 6-м туре Тинькофф РПЛ — 1:1.

Зелимхан Бакаев классно протащил мяч по центру и, падая, смог отдать передачу на ход Соболеву. Форвард «Спартака» ворвался в штрафную и из-под защитника низом пробил в правый угол.

Ранее счет в матче открыл полузащитник туляров Даниил Хлусевич.