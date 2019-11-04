«Спартак» — «Арсенал»: почему Сухой не удалил Луценко?
20:19
На 30-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Арсенал» арбитр Алексей Сухой зафиксировал фол со стороны нападающего туляков Луценко, пытавшегося в подкате опередить защитника красно-белых Айртона, и наказал нарушителя предупреждением. Форвард ударил спартаковца шипами в ногу, и нашлись те, кто посчитал, что рефери следовало достать красную карточку. Так, наверное, и произошло бы, будь действия туляка агрессивнее, удар сильнее, и попади Луценко не в область голеностопа, а выше. А в данной ситуации достаточно ограничиться показом желтой карточки. (Александр Бобров)
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