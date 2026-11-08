«Спартак» — «Акрон»: судья Шафеев правильно передумал и удалил Максименко

На 82-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Спартак» — «Акрон» (2:1) судья Рафаэль Шафеев поначалу принял неверное решение и вынес только предупреждение вратарю красно-белых Александру Максименко. Но арбитр быстро передумал (сложно сказать, что стало причиной), правильно заменил желтую карточку на красную и удалил голкипера.

В том эпизоде спартаковец выскочил из ворот, оставив их пустыми, выбежал далеко за пределы штрафной площади и в подкате сбил Артема Шуманского. Нападающий двигался с мячом, продолжал контролировать его и, уйдя от Максименко, имел отличный шанс отправить мяч в сетку. То есть вратарь лишил его явной возможности забить гол. Такой фол наказывается удалением. Желтой карточки недостаточно — это не срыв перспективной атаки.