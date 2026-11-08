Пруцев о матче с «Акроном» и удалении Максименко: «Было тяжело. Надо было не дать сопернику ничего сделать»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев прокомментировал победу над «Акроном» (2:1) в матче 14-го тура РПЛ и поделился мнением об удалении голкипера красно-белых Александра Максименко.

На 84-й минуте встречи вратарь выбежал из штрафной и сбил в подкате полузащитника тольяттинцев Артема Шуманского.

«Было тяжело. Главное, надо было не дать сопернику ничего сделать. Агрессия «Акрона»? Больше удивило, что соперник был так хорош на мяче. Давно не видел такой «Акрон», — сказал Пруцев.

«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. «Акрон» идет на 14-й строчке с 12 очками.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде против махачкалинского «Динамо», а «Акрон» примет дома «Факел».