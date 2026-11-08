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Карседо об удалении Максименко: «Мне казалось, мяч уходил в сторону бровки и там был наш игрок»

Александр Абустин
корреспондент

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу над «Акроном» (2:1) в матче 14-го тура РПЛ и поделился мнением об удалении голкипера красно-белых Александра Максименко.

На 84-й минуте вратарь москвичей выбежал из штрафной и в подкате сбил полузащитника тольяттинцев Артема Шуманского, за что получил красную карточку.

— Сегодня вы чаще чем обычно высказывали недовольство своему штабу. Чем были недовольны больше всего?

— Сегодня не было ничего такого особенного. Я часто так делаю в каждой игре. Мы обсуждаем во время матча тактику — ничего особенного.

— Многие футболисты «Спартака» сегодня пропустили игру. Что с состоянием Джику?

— Маркиньос тоже был с повреждением. Играл сегодня на уколах. У него была боль в плече. Джику будет готов после паузы на матчи сборных.

— Как долго Даку будет оставаться в запасе?

— Все зависит от конкретной игры. Сегодня нам нужна была активность и прессинг. У нас есть возможность использовать разные планы на игру.

— Как можете прокомментировать удаление Максименко?

— Еще не пересматривал этот момент. Как мне казалось в игре, мяч уходил в сторону бровки и там был наш игрок... Пока не могу ничего комментировать.

— Насколько вы довольны реализацией моментов в сегодняшнем матче?

— Мы понимали, что игра будет непростой. Смотрели матчи «Акрона» и знали, что соперник действует очень хорошо. Нужно было забивать второй мяч сразу после первого гола. Но, к сожалению, мы пропустили, однако позже снова вышли вперед. Могу сказать так: это типичный матч, где мы должны были брать 3 очка.

«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. «Акрон» идет на 14-й строчке с 12 очками.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде против махачкалинского «Динамо», а «Акрон» примет дома «Факел».

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Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
08 ноября, 16:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:1
Акрон

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1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
7
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
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 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург 2 : 0
8.11 16:15 Спартак – Акрон 2 : 1
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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