Карседо об удалении Максименко: «Мне казалось, мяч уходил в сторону бровки и там был наш игрок»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу над «Акроном» (2:1) в матче 14-го тура РПЛ и поделился мнением об удалении голкипера красно-белых Александра Максименко.

На 84-й минуте вратарь москвичей выбежал из штрафной и в подкате сбил полузащитника тольяттинцев Артема Шуманского, за что получил красную карточку.

— Сегодня вы чаще чем обычно высказывали недовольство своему штабу. Чем были недовольны больше всего?

— Сегодня не было ничего такого особенного. Я часто так делаю в каждой игре. Мы обсуждаем во время матча тактику — ничего особенного.

— Многие футболисты «Спартака» сегодня пропустили игру. Что с состоянием Джику?

— Маркиньос тоже был с повреждением. Играл сегодня на уколах. У него была боль в плече. Джику будет готов после паузы на матчи сборных.

— Как долго Даку будет оставаться в запасе?

— Все зависит от конкретной игры. Сегодня нам нужна была активность и прессинг. У нас есть возможность использовать разные планы на игру.

— Как можете прокомментировать удаление Максименко?

— Еще не пересматривал этот момент. Как мне казалось в игре, мяч уходил в сторону бровки и там был наш игрок... Пока не могу ничего комментировать.

— Насколько вы довольны реализацией моментов в сегодняшнем матче?

— Мы понимали, что игра будет непростой. Смотрели матчи «Акрона» и знали, что соперник действует очень хорошо. Нужно было забивать второй мяч сразу после первого гола. Но, к сожалению, мы пропустили, однако позже снова вышли вперед. Могу сказать так: это типичный матч, где мы должны были брать 3 очка.

«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. «Акрон» идет на 14-й строчке с 12 очками.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде против махачкалинского «Динамо», а «Акрон» примет дома «Факел».