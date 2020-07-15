На исходе получаса игры 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» был отменен гол игрока красно-белых Эсекиэля Понсе. Сделано это было после вмешательства видеоарбитров Владислава Безбородова и Дмитрия Мосякина, правильно зафиксировавших положение «вне игры» у другого спартаковца — Самюэля Жиго.

В момент передачи партнера он, находясь за линией офсайда, активно участвовал в игре — боролся за позицию с соперником. Бригада судей поступила в полном соответствии с правилами игры. (Александр Бобров)

15 июля. Москва. «Спартак» — «Ахмат».