Советник президента РФС Каменской о календаре: «С ним всегда есть определенные сложности»

Советник президента РФС Игорь Каменской прокомментировал утверждение календаря на следующий сезон в РПЛ и FONBET Кубке России.

— Будете сегодня рассматривать утверждение календаря на следующий сезон?

— Если это есть в повестке исполкома, почему тогда надо рассматривать это сегодня на конференции. Может быть все что угодно? Тогда не буду портить сюрприз.

— Очень много говорят, что с календарем каждый год затягивают. Как вы считаете?

— Все что происходит с календарем — это производные обстоятельства, в которых мы живем. С самого начала у руководства РФС была задача давать клубам максимальное возможное количество матчей в рамках тех или иных турниров. Поэтому такой новый формат клуба, который, по моему мнению, очень зашел и стал трендом этого года. Посмотрим, что происходит с Европой, Азией, смотрим, какие есть окна. Поэтому с календарем, на фоне всех существующих событий, всегда есть определенные сложности.