Каменской — о календаре чемпионата: «Не могу говорить то, что обсуждается внутри РПЛ»

Советник президента РФС Игорь Каменской прокомментировал информацию о том, что 15 клубов выступили за то, чтобы календарь чемпионата составляла РПЛ.

«Это лучше к РПЛ обратить. Не могу говорить то, что обсуждается внутри РПЛ. Как человек, существующий в рамках РФС с моей стороны это было бы не корректно», — сказал Каменской.

На общем собрании лиги состоялось обсуждение процедуры составления и утверждения календаря. Согласно регламенту чемпионата прошлого сезона, «календарь согласовывается общим собранием членов РПЛ и утверждается исполкомом РФС». Согласно проекту регламента следующего чемпионата, «календарь чемпионата разрабатывается РПЛ и утверждается президентом РПЛ.