Совет попечителей РФС рассмотрит профицитный бюджет на 2020 год

Попечительский совет РФС под председательством Леонида Михельсона 18 декабря обсудит бюджет организации на 2020 год, сообщает РБК.

По сведениям источника, на заседании будут подведены итоги работы РФС за год. Также обсудят планы на 2020 год и рассмотрят поручения, которые давал попечительский совет, в том числе работу по программе развития детско-юношеского, профессионального и корпоративного футбола.

РФС в новом году ожидает больший доход, чем в 2019-м, так что бюджет организации окажется профицитным.

Проект бюджета будет отправлен на исполком РФС, который пройдет 24 декабря.