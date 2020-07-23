Совет директоров «Спартака» пройдет на «Открытие арене» по инициативе Газизова

Как стало известно «СЭ», намеченный на четверг совет директоров «Спартака», который подведет итоги сезона и решит еще целый ряд важных вопросов, впервые за долгое время пройдет на «Открытие арене». С такой инициативой выступил новый генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов. Она была полностью поддержана владельцем клуба Леонидом Федуном.

При этом, с высокой долей вероятности, по итогам заседания сам Газизов войдет в число членов совета директоров. В повестке дня подведение итогов сезона для основы, второй команды, молодежки и академии с докладами тренеров. Также обсудят летние трансферы, бюджет на покупки, изменения в составе совета директоров, кадровые изменения в структуре клуба и цели на сезон-2020/21.

Напомним, что по итогам сезона 2019/20 «Спартак» занял седьмое место, набрав 39 очков. Также красно-белые дошли до полуфинала Кубка, уступив «Зениту» (1:2). (Вячеслав Короткин)