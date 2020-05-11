Состояние Федуна, который заболел коронавирусом, улучшается
15:42
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, который на прошлой неделе был госпитализирован из-за заражения коронавирусной инфекцией, идет на поправку, сообщает ТАСС.
— Вроде с братом все нормально, — сказал Андрей Федун. — Сроки госпитализации? Врачам звоните, я же не доктор. Как выздоровеет, так и выпишут.
Ничего критичного, тьфу-тьфу-тьфу. Идет на поправку. Теперь слово медицине.
64-летний Федун был госпитализирован 7 мая. Он занимает 20-е место в списке богатейших бизнеменов России по версии Forbes.
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