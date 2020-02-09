Солтмурад Бакаев назвал главную причину перехода в «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев в интервью «СЭ» назвал главного тренера команды Леонида Слуцкого очень сильным человеком. По словам 20-летнего хавбека, он не нашел в 48-летнем специалисте никаких минусов.

— Ваш договор со «Спартаком» был рассчитан до лета. Когда поняли, что точно уйдете из клуба?

— Только тогда, когда подписал контракт с «Рубином». После этого стало ясно, что точно перееду туда летом. К счастью, казанцы смогли договориться со «Спартаком» зимой.

— Главная причина перехода — именно фактор Слуцкого, а не интересный проект, гарантия игрового времени или, может, зарплата?

— Безусловно, это влияние Леонида Викторовича. Больше не было ничего такого, что бы могло переманить меня в «Рубин».

— В чем Слуцкий — топ? Оценили уже, как подробно он разбирает игру? На что обращает ваше внимание тренер?

— Да во всем. Знаю, на первом сборе чуть ли ни каждый день проходила теория. Как только я пришел, так как все это пропустил, он меня после первого же теоретического занятия оставил дополнительно, чтобы объяснить все моменты и свое видение игры, как я должен действовать на той или иной позиции, где должен находиться. Потом еще на тренировке объяснял, что делать и куда бежать. Слуцкий мне очень импонирует и как тренер, и как личность. Он очень сильный человек. Минусов не нашел и, надеюсь, не найду. (Улыбается.) (Артем Агапов)

Первое интервью полузащитника «Рубина» Солтмурада Бакаева — здесь