Соловчук уже потратил на свое лечение 400 тысяч рублей. Мамаев предлагал компенсацию в 500 тысяч

Виталий Соловчук, водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой, в Пресненском суде города Москвы рассказал о конфликте с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым. Он сообщил, что потратил на свое лечение 400 тысяч рублей.

- Мамаев принес вам извинения на очной ставке и выражал желание компенсировать ущерб. Общаясь с Мамаевым, в том числе и на очной ставке, сделали для себя выводы относительно его оценки этой ситуации? - спросил адвокат Мамаева Игорь Бушманов.

- Мне показалось, что человек понимает, что было сделано.

- Уведомлял ли вас следователь о платежном документе на ваше имя?

- Да.

- Как-то вы реагировали на данное предложение? Готовы ли принять компенсацию?

- Не готов принять компенсацию ни тогда, ни сейчас. Лечение не закончено, еще впереди много моментов.

- Сколько уже потратили?

- Уже в районе 400 тысяч.

- Там была компенсация на 500 тысяч рублей. Вы можете ее получить в любой момент, обратившись в Сбербанк. Вы за ней обратитесь?

- Я еще не определился.

- Когда определитесь?

- Когда-нибудь определюсь.

- До начала прения сторон?

-Да.

- Вы пока не можете определить сумму морального вреда, верно?

- Да.

- По какой причине не можете определить ущерб?

- Нос раздроблен. Сросся в восьми местах. Требуется операция пластическая. И на колене предстоит операция. (Дмитрий Зеленов, Илья Егоров)

Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live