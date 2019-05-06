В понедельник, 6 мая, возобновился процесс над нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Подсудимые обвиняются в участии в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

В суде начались прения: прокурор Светлана Тарасова заявила, что в момент драки с Кокориными, Мамаевым и Протасовицким все мысли Соловчука были только о том, чтобы остаться живым.

– Если бы не Бобкова, все бы могло закончиться гораздо хуже. Даже страшно подумать, чем бы это закончилось... Соловчук в тот момент думал, как бы убраться оттуда живым, – сказала Тарасова. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева: прокурор идет в атаку. Live!