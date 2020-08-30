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Соломон Кверквелия: «Я люблю и уважаю Семина. Никогда не забуду то, что он для меня сделал»

01:50
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Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия, который на правах аренды выступает за «Ротор», рассказал «СЭ» о своем отношении к бывшему тренеру «железнодорожников» Юрию Семину.

— Как вы отнеслись к уходу Семина из «Локомотива»?

— Могу сказать только одно: Палыч для меня легенда. Я его люблю, уважаю и буду уважать до конца жизни. Все, что он для меня сделал, я никогда не забуду. У меня с ним до сих пор хорошие отношения, и так будет всегда.

— Созваниваетесь?

— Конечно, Палыч для меня живая легенда и самый уважаемый человек в «Локомотиве». (Севастиан Терлецкий)

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