Соломон Кверквелия: «Я люблю и уважаю Семина. Никогда не забуду то, что он для меня сделал»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия, который на правах аренды выступает за «Ротор», рассказал «СЭ» о своем отношении к бывшему тренеру «железнодорожников» Юрию Семину.

— Как вы отнеслись к уходу Семина из «Локомотива»?

— Могу сказать только одно: Палыч для меня легенда. Я его люблю, уважаю и буду уважать до конца жизни. Все, что он для меня сделал, я никогда не забуду. У меня с ним до сих пор хорошие отношения, и так будет всегда.

— Созваниваетесь?

— Конечно, Палыч для меня живая легенда и самый уважаемый человек в «Локомотиве». (Севастиан Терлецкий)