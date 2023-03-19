Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков прокомментировал для «СЭ» победу ЦСКА над «Зенитом» в матче 20-го тура чемпионата России (1:0).

«Прекрасный результат. Спустя четыре года выиграли. Еще одно напоминание, что непобедимых команд не существует. В этот раз, мне кажется, все отработали. Хорошая работа всех вместе. Нет каких-то ярких персонажей, которые взяли на себя игру. Все работали, пахали, и это приятно, даже удивительно. Умеют порадовать игроки своих фанатов. Написал ли Акинфееву после игры? Да. Я уже написал. Жду ответов», — сказал Жуков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке. «Зенит» (48) продолжает лидировать в турнирной таблице.