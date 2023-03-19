Семак о Мостовом: «У него простуда, заболел за пару дней до игры с ЦСКА»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о самочувствии полузащитник Андрея Мостового.

— Уточните, пожалуйста, что с Мостовым. Это просто простуда или ковид?

— Простуда. К сожалению, Андрей заболел за пару дней до игры. Думаю, что после паузы должен быть в нашем распоряжении.

19 марта «Зенит» на выезде проиграл ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура РПЛ.

ЦСКА набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке. «Зенит» (48) продолжает лидировать в турнирной таблице.