Солдатенков подписал новый контракт с «Крыльями Советов»

Защитник и капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды. Новое соглашение игрока рассчитано до конца сезона-2025/26.

Солдатенков играет в составе «Крыльев» с лета 2020 года. За это время он принял участие в 121 игре, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

По итогам 18 туров самарцы занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.