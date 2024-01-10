Деменко — о трансферной политике «Зенита»: «Практически все бразильцы вписываются в команду»

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко прокомментировал усиление питерского клуба в зимнее трансферное окно бразильскими футболистами.

Петербуржцы приобрели зимой защитника «Флуминенсе» Нино и полузащитников Артура из «Палмейраса» и Педро из «Коринтианса».

«Я бы не сказал, что такое количество бразильцев в «Зените» уже кого-то удивляет, — приводит слова Деменко «РБ Спорт». — Команда не первый сезон делает упор на футболистов из этой страны. Почему так происходит? Наверное, они просто покупают готовых игроков и закрывают необходимые позиции. Я бы не сказал, что клуб неудачно ведет себя на трансферном рынке, если исходить из результатов, ведь практически все бразильцы вписываются в команду и приносят победы. Болельщики шутят, что Семаку пора начинать учить португальский? Они в какой-то степени правы. Ведь в обойме у Сергея Богдановича теперь огромное количество бразильцев, а также есть и другие представители Южной Америки. Не будет же он постоянно общаться с ними с помощью переводчика? Но, конечно, у Семака вряд ли будут с этим проблемы».

На данный момент в «Зените» находятся девять игроков с бразильским гражданством.

После 18 туров РПЛ питерская команда с 36 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 балла.