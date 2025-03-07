Гранат: «Без Тюкавина атакующий потенциал «Динамо» снизился»

Экс-футболист сборной России Владимир Гранат прокомментировал шансы «Динамо» на чемпионство в РПЛ без нападающего Константина Тюкавина, который получил травму.

«Хочется пожелать скорейшего выздоровления Тюкавину. Пусть побыстрее вернется в строй и продолжит радовать болельщиков своей игрой. Сейчас уже тяжело говорить, что «Динамо» претендует на чемпионство. В матче с «Ростовом» команда потеряла очки. Без Тюкавина атакующий потенциал «Динамо» снизился. Мне вообще не понравилась игра. Личка сам сказал, что она была не очень качественной. «Динамо» есть к чему стремиться», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

22-летний Тюкавин получил травму в матче против «Ростова» (1:1) в 19-м туре РПЛ. У игрока было диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена. В нынешнем сезоне нападающий провел 22 матча за московскую команду во всех турнирах, отметившись 8 голами и 3 результативными передачами.

«Динамо» после 19 туров занимает четверое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками.