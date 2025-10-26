Карпин — о матче с «Зенитом»: «Динамо» не играло против команды из второй лиги, чтобы нанести 28 ударов в створ»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин объяснил один удар в створ ворот «Зенита» в матче 13-го тура чемпионата России.

Игра прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

— Команда испытывает проблемы, при каких условиях мог быть положительный результат?

— При том, как играла команда — могли добиться его.

— «Динамо» — лидер по созданным моментам по статистике, но сегодня 1 удар в створ...

— Связываю с игрой этой команды. Те футболисты которые вышли... поблагодарил ребят. Мы не играли против команды из второй лиги, чтобы нанести 28 ударов.

«Динамо» с 16 баллами опустилось на девятую строчку в РПЛ. 1 ноября московская команда в гостях встретится с «Рубином».