«Сочи» обыграл «Торпедо» и прервал серию из трех поражений

«Сочи» на своем поле обыграл «Торпедо» в матче 25-го тура чемпионата России — 3:1.

В составе победителей забитыми голами отметились Жоазиньо, Кирилл Кравцов и Кирилл Заика. У «Торпедо» отличился Михаил Каймаков.

«Сочи» прервал серию из трех поражений и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. «Торпедо» располагается на 16-й строчке — 13 очков.

В следующем туре «Сочи» на выезде сыграет против «Локомотива» 8 мая. «Торпедо» примет «Ахмат» 6 мая.