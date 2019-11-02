РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Сочи» — «Тамбов»: судья не удалил Померко и не наказал Кудряшова

18:35
45+1-я минута матча «Сочи» — «Тамбов». 45+1-я минута матча «Сочи» — «Тамбов». 45+1-я минута матча «Сочи» — «Тамбов».
45+1-я минута матча «Сочи» — «Тамбов».
Теги:

На 45+1-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Сочи» — «Тамбов» (1:2) ошибся арбитр Николай Волошин, не наказавший предупреждением Алексея Померко.

45+1-я минута матча "Сочи" - "Тамбов".
45+1-я минута матча «Сочи» — «Тамбов».

Для полузащитника хозяев поля, умышленно задержавшего рукой Георгия Мелкадзе и сорвавшего атаку тамбовской команды, оно стало бы вторым — сочинец покинул бы поле. Судья ограничился назначением штрафного удара.

45+1-я минута матча "Сочи" - "Тамбов".
45+1-я минута матча «Сочи» — «Тамбов».

А на 48-й минуте рефери не сделал даже этого. Рефери никак не отреагировал на действия защитника «Сочи» Федора Кудряшова, который ударил Гурама Тетрашвили шипами в голеностоп. За такой «наступ» сочинца следовало наказать штрафным ударом и предупреждением. (Александр Бобров)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Сочи — Тамбов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир