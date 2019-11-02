На 45+1-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Сочи» — «Тамбов» (1:2) ошибся арбитр Николай Волошин, не наказавший предупреждением Алексея Померко.

45+1-я минута матча «Сочи» — «Тамбов».

Для полузащитника хозяев поля, умышленно задержавшего рукой Георгия Мелкадзе и сорвавшего атаку тамбовской команды, оно стало бы вторым — сочинец покинул бы поле. Судья ограничился назначением штрафного удара.

45+1-я минута матча «Сочи» — «Тамбов».

А на 48-й минуте рефери не сделал даже этого. Рефери никак не отреагировал на действия защитника «Сочи» Федора Кудряшова, который ударил Гурама Тетрашвили шипами в голеностоп. За такой «наступ» сочинца следовало наказать штрафным ударом и предупреждением. (Александр Бобров)

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