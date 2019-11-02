Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Тамбова» на матч 15-го тура чемпионата России. Перед этой игрой «Тамбов» замыкает турнирную таблицу РПЛ с 11 очками, а у «Сочи» в активе 13 баллов.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный. Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Колдунов, Лагатор, Бахтияров.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасев, Килин, Обухов, Костюков, Мелкадзе. Запасные: Сугробов, Таказов, Кулик, Кленкин, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.