«Сочи» сыграл вничью с «Уралом» и оставил «Спартак» единоличным лидером РПЛ

«Сочи» сыграл вничью с «Уралом» в матче 6-го тура российской премьер-лиги — 0:0.

Команда набрала 12 очков и осталась на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, упустив возможность догнать лидирующий «Спартак». «Урал», в активе которого 6 очков, поднялся на 11-ю строчку.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

6-й тур

«Сочи» — «Урал» (Екатеринбург) — 0:0

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Цаллагов, Заика, Мевля, Маммана (Миладинович, 29), Бурмистров (Набиуллин, 74), Жоаузинью (Руденко, 74), Нобоа, А.Заболотный.

«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Рыков, Герасимов, Золотов, Кулаков, Емельянов (Аугустыняк, 78), Подберезкин (Шаболин, 82), Егорычев, Мишкич, Бикфалви, Караев (Евсеев, 74).

Предупреждения: Терехов, 50. Евсеев, 79. Егорычев, 83.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Шаламберидзе (Москва), Кудрявцев (Санкт-Петербург).

ВАР: Сухой (Люберцы). Данченко (Уфа).

30 августа. Сочи. Стадион «Фишт».