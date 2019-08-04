"Сочи" сыграл вничью с "Уфой" и заработал первое очко в РПЛ

"Сочи" сыграл вничью с "Уфой" в матче 4-го тура чемпионата России – 0:0.

"Уфа" набрала 4 очка и поднялась на 11-е место турнирной таблицы РПЛ. "Сочи", в активе которого 1 очко, – на 15-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига

4-й тур

"Сочи" - "Уфа" - 0:0

"Сочи": Джанаев, Калугин, Кудряшов, Новосельцев, Миладинович, Маргасов, Казаев (Лагатор, 85), Цаллагов, Песегов (Карапетян, 62), Мостовой, Полоз (Обухов, 83).

"Уфа": Беленов, Табидзе, Пуцко, Неделчару, Сухов, Карп, Фомин, Тилль (Голубев, 86), Алиев, Козлов (Бизяк, 78), Игбун (Гиоргобиани, 71).

Предупреждения: Кудряшов, 19. Миладинович, 41. Фомин, 73. Беленов, 90+1.

Судьи: Сухой (Люберцы). Веретешкин (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

4 августа. Сочи. Стадион "Фишт". 11100 зрителей.

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