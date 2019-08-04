23:23 | Футбол — РПЛ

"Сочи" сыграл вничью с "Уфой" и заработал первое очко в РПЛ

0
Обсудить

"Сочи" сыграл вничью с "Уфой" в матче 4-го тура чемпионата России – 0:0. 

"Уфа" набрала 4 очка и поднялась на 11-е место турнирной таблицы РПЛ. "Сочи", в активе которого 1 очко, – на 15-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига 

4-й тур 

"Сочи" - "Уфа" - 0:0 

"Сочи": Джанаев, Калугин, Кудряшов, Новосельцев, Миладинович, Маргасов, Казаев (Лагатор, 85), Цаллагов, Песегов (Карапетян, 62), Мостовой, Полоз (Обухов, 83).

"Уфа": Беленов, Табидзе, Пуцко, Неделчару, Сухов, Карп, Фомин, Тилль (Голубев, 86), Алиев, Козлов (Бизяк, 78), Игбун (Гиоргобиани, 71).

Предупреждения: Кудряшов, 19. Миладинович, 41. Фомин, 73. Беленов, 90+1. 

Судьи: Сухой (Люберцы). Веретешкин (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

4 августа. Сочи. Стадион "Фишт". 11100 зрителей.

Сочи – Уфа

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020

Опрос

Кто выиграет чемпионат России по футболу-2019/2020?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
Материалы других СМИ