«Сочи» — «Спартак»: Промес открыл счет на 7-й минуте матча

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отличился в матче 16-го тура РПЛ против «Сочи».

Он открыл счет в матче уже на 7-й минуте встречи — 1:0.

Даниил Денисов выполнил навес с фланга, а Промес выиграл верховую борьбу и аккуратно скинул мяч в угол ворот.

Хавбек забил 13-й гол в нынешнем сезоне и продолжает возглавлять гонку бомбардиров.