Главный арбитр матча «Сочи» — «Рубин» Новиков прибыл в Сочи

Главный арбитр матча 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Рубин» Никита Новиков приземлился в Сочи, сообщили «СЭ» в пресс-службе РФС.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что самолет с Новиковым не смог приземлиться в Сочи и совершил посадку в Астрахани. 6 апреля генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков в разговоре с «СЭ» заявил, что судья успеет к игре, встреча пройдет по расписанию.

Матч состоится в понедельник, 6 апреля, в 19.30.