На 63-й минуте матча 10-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Ростов» (4:2) арбитр Евгений Турбин наказал предупреждениями Кристиана Нобоа и Матиаса Норманна. Для ростовского футболиста желтая карточка стала второй, и ему пришлось покинуть поле. Правильно ли поступил судья?

В том моменте Нобоа очень грубо атаковал сзади соперника и понес заслуженное наказание. А вот санкция, примененная к ростовчанину, попытавшемуся догнать обидчика, но в итоге не сделавшему ничего криминального, выглядит странной, «нефутбольной» и ошибочной. Но судья, видимо, определил Норманна как зачинщика последовавшего конфликта. (Александр Бобров)