«Локомотив» обыграл сборную Боливии в товарищеском матче со счетом 3:0

«Локомотив» обыграл сборную Боливии в товарищеском матче со счетом 3:0, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Встреча прошла в Москве и продлилась 45 минут.

У железнодорожников голами отметились Жерзино Ньямси, Данила Годяев и Сергей Пиняев, вышедший на поле впервые с начала августа.

В составе сборной Боливии вышли игроки, не принимавшие участие в товарищеской игре с Иорданией (1:0).

BetBoom матч сборной России против Боливии пройдет 14 октября на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.