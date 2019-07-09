"Сочи" предложит контракт Джанаеву

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин сообщил, что клуб собирается пригласить 32-летнего вратаря Сослана Джанаева.

– Джанаев находился в "Сочи" на просмотре. Клуб планирует заключить с Сосланом полноценный контракт, – сказал Точилин.

– У "Сочи" уже есть два вратаря – Николай Заболотный и Евгений Фролов. Зачем вам третий?

– Это говорит о том, что, по крайней мере, с вратарской позицией мы определились, она укомплектована.

– Значит, в "Сочи" еще появятся новые лица?

– Руководство рассматривает варианты для усиления. Трансферное окно ведь открыто до конца августа, поэтому все возможно. Впрочем, говорить о чем-то конкретном пока рано.

– Какие позиции требуют укрепления?

– По большому счету, было бы неплохо получить хотя бы по одному футболисту в каждую линию.

Первую половину сезона-2018/19 Джанаев провел в "Рубине", сыграл за казанцев в 4 матчах и пропустил 4 мяча. Во второй части прошлого сезона 32-летний вратарь выступал за "Медзь", пропустил 13 голов в 7 матчах. (Иван Торопцев)

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