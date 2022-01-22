Андрей Мостовой прокомментировал расставание с агентом Германом Ткаченко

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал «СЭ» подробности расставания со своим агентом Германом Ткаченко.

— Связано ли расставание с тем, что летом ты не смог найти другой клуб?

— Нет, это не так. Меня все устраивало, но решил поменять кое-что. Контракт заканчивался, решили не продлевать сотрудничество.

— С кем ты теперь работаешь?

— Пока не буду говорить, потом все равно все вылезет.

— Когда люди меняют агентов, значит, они как-то по-другому хотят развивать карьеру.

— Не то чтобы развивать карьеру, думаю, моя все равно потихоньку идет в гору с каждым годом. Я пошел за тем человеком, который в меня очень сильно поверил еще со второй лиги и всячески поддерживал, был со мной с самого начала. Я за многое благодарен Герману Владимировичу, мы с ним многое прошли, с первой лиги до «Зенита» и сборной. Всегда была поддержка с его стороны. Так что это не из-за какого-то непрофессионализма.

— Как Ткаченко отреагировал на твой уход?

— Мы созвонились и хорошо поговорили, у меня остались финансовые обязательства перед ним, которые нужно выполнить. Подписали бумагу, что я выплачиваю все в такие-то сроки. Мы разошлись по-хорошему. Понятно, что какие-то обиды, может, и остались. Он говорил, что хочет работать дальше, но так вышло. Огромная благодарность Герману Владимировичу за то, что прошли такой хороший путь. Если кто-то про него спросит, скажу только хорошие слова.

Ранее в интервью «СЭ» Андрей подтвердил информацию о том, что он расстался со своим агентом Германом Ткаченко.

Полностью интервью с Андреем Мостовым читайте на сайте «СЭ»