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Андрей Мостовой прокомментировал расставание с агентом Германом Ткаченко

Мостовой рассказал, почему решил расстаться с агентом Ткаченко
Севастиан Терлецкий
,  
Екатерина Звенигородская
Андрей Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал «СЭ» подробности расставания со своим агентом Германом Ткаченко.

— Связано ли расставание с тем, что летом ты не смог найти другой клуб?

— Нет, это не так. Меня все устраивало, но решил поменять кое-что. Контракт заканчивался, решили не продлевать сотрудничество.

— С кем ты теперь работаешь?

— Пока не буду говорить, потом все равно все вылезет.

— Когда люди меняют агентов, значит, они как-то по-другому хотят развивать карьеру.

— Не то чтобы развивать карьеру, думаю, моя все равно потихоньку идет в гору с каждым годом. Я пошел за тем человеком, который в меня очень сильно поверил еще со второй лиги и всячески поддерживал, был со мной с самого начала. Я за многое благодарен Герману Владимировичу, мы с ним многое прошли, с первой лиги до «Зенита» и сборной. Всегда была поддержка с его стороны. Так что это не из-за какого-то непрофессионализма.

— Как Ткаченко отреагировал на твой уход?

— Мы созвонились и хорошо поговорили, у меня остались финансовые обязательства перед ним, которые нужно выполнить. Подписали бумагу, что я выплачиваю все в такие-то сроки. Мы разошлись по-хорошему. Понятно, что какие-то обиды, может, и остались. Он говорил, что хочет работать дальше, но так вышло. Огромная благодарность Герману Владимировичу за то, что прошли такой хороший путь. Если кто-то про него спросит, скажу только хорошие слова.

Ранее в интервью «СЭ» Андрей подтвердил информацию о том, что он расстался со своим агентом Германом Ткаченко.

Полностью интервью с Андреем Мостовым читайте на сайте «СЭ»

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Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
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Челси
Тоттенхэм

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19%

1.66

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1.70
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Милан
Ювентус

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1X

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1.49

П2

14%

2.75
Андрей Мостовой
ФК Зенит
Герман Ткаченко
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Александр Соболев

Спартак

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