«Сочи» — «Оренбург»: Кравцов оформил хет-трик

«Сочи» увеличил преимущество в матче 28-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 3:0. Встреча проходит в Сочи на стадионе «Фишт».

На 67-й минуте свой третий гол в матче забил полузащитник хозяев Кирилл Кравцов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 14:30. Фишт (Сочи)

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