Губерниев раскритиковал журналиста, просившего Вендела сосчитать пальцы: «Я бы показал ему один палец»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о просьбе журналиста в адрес полузащитника «Зенита» Вендела сосчитать пальцы на руке после матча 28-го тура c ЦСКF (1:3).



«Вендел — очень хороший футболист. Работа его головы на поле говорит о том, что у него математический склад ума. Ему не надо два плюс два складывать, он должен решать уравнения на поле. Если этого журналиста попросить сейчас сделать 10 процентов того, что делает Вендел, то он бы не смог. Никто не требует от Большунова, Нагорного, Месси или Роналду быть рядом с Нобелевскими лауреатами. Журналист показал Венделу два пальца и попросил сосчитать? Я бы показал этому корреспонденту один палец», — сказал Губерниев «СЭ».



Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Вендел не умеет читать, считать и писать.