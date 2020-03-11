«Сочи» — «Оренбург»: Кокорин реализовал пенальти, который заработал Заболотный
20:05
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин забил гол с 11-метровой отметки в ворота «Оренбурга» на 35-й минуте 18-го тура Тинькофф-чемпионата России. Игра проходит в Сочи на стадионе «Фишт».
На 33-й минуте матча хавбек «Оренбурга» Сергей Терехов сфолил на форварде хозяев Антоне Заболотном, который удачно поставил корпус.
Для 28-летнего Кокорина этот гол стал вторым в составе «Сочи».
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Оренбург».
? Александр Кокорин реализовал 11-метровый удар.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 11, 2020
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