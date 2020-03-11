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«Сочи» — «Оренбург»: Кокорин реализовал пенальти, который заработал Заболотный

20:05
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин забил гол с 11-метровой отметки в ворота «Оренбурга» на 35-й минуте 18-го тура Тинькофф-чемпионата России. Игра проходит в Сочи на стадионе «Фишт».

На 33-й минуте матча хавбек «Оренбурга» Сергей Терехов сфолил на форварде хозяев Антоне Заболотном, который удачно поставил корпус.

Для 28-летнего Кокорина этот гол стал вторым в составе «Сочи».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Оренбург».

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