Смолов забил первый гол после перехода в «Краснодар»

Нападающий Федор Смолов забил первый гол после возвращения в «Краснодар». Футболист отметился в первом тайме товарищеского матча против махачкалинского «Динамо» — 2:0.

О переходе 34-летнего форварда стало известно 18 июня. Он подписал с командой соглашение до 30 июня 2025 года.

В сезоне-2023/24 Смолов сыграл за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.