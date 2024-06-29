Смолов забил первый гол после перехода в «Краснодар»
Нападающий Федор Смолов забил первый гол после возвращения в «Краснодар». Футболист отметился в первом тайме товарищеского матча против махачкалинского «Динамо» — 2:0.
О переходе 34-летнего форварда стало известно 18 июня. Он подписал с командой соглашение до 30 июня 2025 года.
В сезоне-2023/24 Смолов сыграл за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.
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