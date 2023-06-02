«Сочи» намерен расстаться с Юргановым и Сиссако

Как стало известно «СЭ», «Сочи» хочет летом отправить в аренду защитников Игоря Юрганова и Муссу Сиссако.

19-летний Юрганов в сезоне-2022/23 забил 1 гол в 23 матчах за сочинцев. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость россиянина в 1 миллион евро.

На счету 22-летнего Сиссако 1 мяч в 14 играх за «Сочи» в этом сезоне, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость малийца в 700 тысяч евро.