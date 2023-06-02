Масалитин прокомментировал ничейную серию «Зенита» в РПЛ

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о трехматчевой ничейной серии «Зенита».

«Из «Зенита» уехали бразильцы. Сейчас на поле выходят молодые ребята, но не пользуются шансом. Понятно, что игра команды поломалась. «Зенит» играл за счет средней линии. Раньше молодой игрок был подносчиком снарядов, а сейчас вынужден играть первую роль, на которую он пока не тянет», — цитирует Масалитин а «Газет а .Ru».

В последних матчах «Зенит» сыграл вничью с «Сочи» (1:1), «Оренбургом» (2:2) и «Краснодаром» (2:2).