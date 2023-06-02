Сумма отступных за игрока «Ростова» Уткина составляет 6 миллионов евро

В контракте полузащитника «Ростова» Даниила Уткина прописана сумма отступных в размере 6 миллионов евро, сообщает Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что с футболистом ведет переговоры «Рубин». Однако агент хавбека Тимофей Бердышев опроверг эту информацию.

В этом сезоне 23-летний игрок провел за южан 33 матча, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач.

После 29 туров «Ростов» идет на 4-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка.