«Сочи» начал подготовку к сезону-2022/23

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Футболисты «Сочи» начали подготовку к сезону-2022/23, сообщает пресс-служба клуба.

13 июня команда начала проходить медосмотр. Видео было опубликовано в Telegram-канале команды.

В минувшем сезоне «Сочи» занял второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.