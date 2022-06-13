Кавазашвили прокомментировал переход Рыбуса в «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал переход Мацея Рыбуса в команду.

«Покупка Рыбуса — положительный фактор. Мацей — опытный парень. После ухода в «Марсель» нашего уважаемого и любимого француза настала пора пригласить футболиста такого же уровня. Рядом с Джикией Рыбус сможет сыграть достаточно уверенно.

Злые языки говорят: «Как же так? Берут футболиста-поляка? Как же он может быть в Москве?» Считаю, что, если во всем мире все люди подонки, то тот, кто об этом лишь подумает, сам трижды подонок», — приводит слова Кавазашвили Sport24.

«Спартак» объявил о подписании контракта с 32-летним Рыбусом на два года 11 июня.